Betonnen loopbrug rolt uit de 3D-printer

In een grote loods op een industrieterrein in Eindhoven draait een gigantische witte robotarm soepel zijn figuurtjes. Als een groot uitgevallen slagroomspuit stroomt er, laagje voor laagje, letterlijk centimeter voor centimeter, een stevige betonmassa uit het apparaat. Pas zo’n 4,5 uur later valt deze 3D-printer stil; dan is het eerste van de 46 delen gereed die straks in de Nijmeegse wijk Zwanenveld samen een loopbrug gaan vormen.



Het is een innovatief hoogstandje dat met trots wordt gepresenteerd. Genodigden, een bus vol wijkbewoners, media: op veilige afstand bekijkt het gezelschap hoe de machine onverstoorbaar zijn gang gaat. Het constante gezoem klinkt nadrukkelijk op de achtergrond terwijl diverse sprekers de gasten uitleg geven.