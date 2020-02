Bets uit tv-serie over Nijmeegse volksbuurt De Kolping overleden

In de laatste aflevering van de serie verscheen Bets al niet meer in beeld. In de Gelderlander blikten Bets en haar man Joop drie weken geleden nog terug op de serie die van hen BN‘ers maakten. ‘Geen Bekende Nijmegenaar, maar een Beruchte Nijmegenaar’, grapte Joop toen. Ze keken er positief op terug, ondanks het bittere slot, want De Kolping staat nu op de kaart als een topwijk met sociale bewoners.

Ingrijpend

In De Kolping: een Nijmeegse volkswijk in renovatie legden camera's anderhalf jaar lang de renovatie vast. Uit de serie bleek hoe ingrijpend het was voor Bets en Joop om hun oude, vertrouwde stekkie te moeten verlaten voor een nieuw huis, ook al staat dat in dezelfde wijk.



Aanvankelijk wilden ze helemaal niet verhuizen omdat hun vitrages niet in hun nieuwe huis zouden passen. Komisch was de scène van de verhuizing van hun geliefde koikarpers in een papierkliko.



‘Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen’, staat in het overlijdensbericht. Betsy Wijers is 61 jaar geworden. Ze laat een man, drie zoons en twee kleinkinderen achter.