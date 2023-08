Beuningse VVE-fraudeur die tonnen liet verdwijnen toch vervolgd: ‘Erkenning dat het belangrijk is’

Honderden mensen slachtof­fer van V­VE-frau­de, maar er komt geld terug: ‘Blijven hem op de hielen zitten’

Honderden eigenaren van appartementen in en om Nijmegen verloren vorig jaar samen 8,5 ton door fraude. De beheerder van zeker 33 VVE’s in en om Nijmegen, een man (57) uit Beuningen, verduisterde in totaal ongeveer 8,5 ton. Maar nu komt er geld terug.