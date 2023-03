Bevroren in dubbel licht in de Stevenskerk

Deense fans mogen vanavond niet springen: ingestorte tribune NEC als voorbeeld hoe het mis kan gaan

De fans die vanavond aanwezig zijn bij de interland tussen Denemarken en Finland wordt gevraagd niet te springen op de tribunes. De reden: een tribune in het stadion van Kopenhagen, Parken, kan dan wel eens instorten, net zoals al eens in het Goffertstadion in Nijmegen is gebeurd.