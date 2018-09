Bewoner (18) aangehouden voor brandstichtingen bij Eritreeërs Lent

Schotse rockster­ren van Franz Ferdinand spelen Doornroos­je plat

11:58 NIJMEGEN - De Schotse rockband Franz Ferdinand, bekend van wereldhits als 'Take me Out' en 'Do you want to', speelde maandagavond voor een uitverkocht Doornroosje in Nijmegen. En dat deden zij meer dan prima, zo blijkt uit reacties op sociale media.