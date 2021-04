Bewoner (24) van gesloten drugspand in Millingen moet half jaar de cel in

De consternatie in het Rijndorp was groot afgelopen donderdag. Een woning in het hartje van het dorp, naast Hotel Millings Centrum, was plotseling hermetisch afgegrendeld. ‘Dit pand en het erf zijn gesloten op last van de burgemeester, op grond van artikel 13b Opiumwet.’, staat er op de bordjes die de gemeente Berg en Dal rondom het verzegelde complex heeft opgehangen. Wat bleek: er was een flinke hoeveelheid drugs aangetroffen in het voormalige postkantoor.