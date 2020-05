Bewoner (60) van ontplofte woning in Nijmegen aangehouden als verdachte

NIJMEGEN - De bewoner van het huis aan de 32ste straat Hillekensacker in Nijmegen, dat op 13 mei is ontploft, is vandaag aangehouden als verdachte. Dat meldt de politie. De man wordt ervan verdacht de explosie opzettelijk te hebben veroorzaakt.

De arrestatie van de man is op basis van sporen die zijn aangetroffen in de woning. De 60-jarige Nijmegenaar zit op dit moment vast en zal uiterlijk vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Grote ravage in de wijk

De explosie in de woning zorgde voor een enorme ravage in de straat. Door rondvliegende delen van het huis raakten veel omliggende woningen beschadigd. Dakpannen vlogen van de daken, deuren en ramen werden uit hun sponningen geblazen. Niemand raakte gewond maar omwonenden moesten worden opgevangen in hotels voordat zij weer terug hun woning in konden. Drie huizen zijn onbewoonbaar verklaard.

De schade loopt waarschijnlijk op tot ongeveer een miljoen euro.

Wonder boven wonder overleefde ook de 60-jarige bewoner van de woning de klap. Hij liep brandwonden op en een hoofdwond. De man is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt nu dus wel als verdachte aangemerkt. Of hij in het ziekenhuis is aangehouden kon de politie niet zeggen.

Het politie-onderzoek loopt nog

Wat er precies in de woning is voorgevallen en welke sporen gevonden zijn is niet bekend. Liander heeft inmiddels laten weten dat de explosie niet is veroorzaakt door een lek in het gasnetwerk. Het politie-onderzoek naar de toedracht loopt nog.