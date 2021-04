Bewoner bij woningoverval bedreigd met wapen, in zwart geklede daders voortvluchtig

De politie zoekt getuigen en eventuele beelden die aanwijzingen bieden over wat rond en tijdens de overval is voorgevallen. Die vond plaats omstreeks 21.00 uur in een gewone rijtjeswoning in de wijk Neerbosch-Oost. Niemand raakte bij het misdrijf gewond. Onderzocht wordt nog of de overvallers iets hebben buitgemaakt, laat de politie verder weten.

Twee daders

Op het moment van de overval was er één iemand thuis. De overvallers waren twee mannen. Die zijn op de vlucht geslagen, en nog spoorloos. Een van hen is vermoedelijk rond de 30 jaar, hij heeft een volle baard en droeg zwarte kleding. De andere man was ook in het zwart gekleed.



Zaterdagavond liet de politie in een toelichting nog in het midden of sprake was van een overval of een inbraak. ,,Mogelijk begon het met de intentie van een inbraak. Als er daarna bedreiging bij komt kijken, omdat er al dan niet onverwachts iemand thuis is, kan het zomaar een overval worden”, aldus de politiewoordvoerder.



Behalve het huis zelf werd gisteravond ook de achtertuin van de woning grondig op sporen onderzocht. De politie deed van deur tot deur buurtonderzoek.