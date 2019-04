Bewoner IrisZorg gooit chloor in het gezicht van medewerker

Nijmeegse Nachtwacht wordt zondag onthuld: ‘Ik kon er veel meer een Nijmeegs accent aan geven’

12:41 NIJMEGEN - De Nijmeegse Nachtwacht, het prominentenwerk waaraan kunstenaar Sven Hoekstra anderhalf jaar heeft gewerkt, is klaar. Komende zondag 7 april wordt het werk onthuld door burgemeester Hubert Bruls in de Stevenskerk. Het drieluik, een groot middenpaneel met de 25 bekende Nijmegenaren en twee zijpanelen vol met typisch Nijmeegse taferelen, is inmiddels opgehangen op het koor van de kerk.