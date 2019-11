Bewoners centrum durven Kronenburgerpark niet meer in: extra toezicht

NIJMEGEN - De politie gaat extra toezicht houden in het centrum en in het Kronenburgerpark. Aanleiding is toenemende overlast door personen die nieuw in de stad lijken te zijn.

Bij de politie kwam afgelopen week een aantal meldingen van overlast binnen, zegt een woordvoerder. ,,Daarom gaan we de komende week extra surveilleren.”

Inwoners durven park niet meer in

Verschillende inwoners van het centrum zeggen dat zij 's ochtends en 's avonds niet meer door het Kronenburgerpark lopen met hun hond, sinds ze worden lastiggevallen door mannen, die volgens hen dakloos zijn.

,,De meesten die in het park rondhangen ken je wel, daar word ik niet bang van. Deze mannen spreken me aan en lopen met me mee. Ze komen opeens uit de struiken gesprongen, ik voel me echt onveilig”, zegt een 30-jarige vrouw, die niet met haar naam in de krant wil.

Ook de gemeente is inmiddels op de hoogte van de incidenten. ,,We signaleren inderdaad dat er meer mensen rondzwerven. Wie zijn dit, waar komen ze vandaan? Met het extra toezicht, niet alleen in het Kronenburgerpark maar in het hele centrum, willen we dit in kaart brengen”, zegt een zegsman van de gemeente.

Camera's

In en rond het Kronenburgerpark hangen inmiddels al jaren camera's, ze werden in het najaar van 2012 opgehangen om de drugsoverlast tegen te gaan. Die acht camera's hangen aan de zijde van de Parkweg, midden in het park bij de dierenweide, ter hoogte van de viskraam bij het Joris Ivensplein, op de hoek van het Ivensplein en de Nieuwe Markt en nabij de entree van de Hezelstraat.