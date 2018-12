Bewoners door brand getroffen complex allemaal ongedeerd en ontslagen uit ziekenhuis

ZZG is de instelling die De Vlechting beheert. Vanochtend brak brand uit op de bovenste verdieping van het complex in de wijk Zwanenveld. Hier wonen sinds 2016 tweeëndertig mensen met lichamelijke beperking. Oorzaak van de brand is zeer waarschijnlijk kortsluiting in lampjes die in de kerstboom hingen. Die stond in de centrale ontmoetingsruimte.