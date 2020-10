Bewoners Hatert zijn 20 bussen per uur langs hun huis zat: ‘Soms zit ik zelfs op de bank te trillen’

Woede om bus door Hatert: ‘Gemeente zegt: ‘bekijk het maar’

14 maart NIJMEGEN - Jos Alders, bewoner van de Van der Duyn van Maasdamstraat in de Nijmeegse wijk Hatert, is boos. Donderdag 26 maart worden - als het doorgaat, anders later - op een gemeentelijke wijkavond voorstellen besproken om de overlast van de bus voor zijn deur in te dammen. Maar een voorstel dat kan rekenen op de grote meerderheid van de straatbewoners is niet opgenomen als een van de kansrijke scenario’s.