Bewoners Hatertseweg hebben last van file voor de voordeur, GroenLinks wil aanpak

Open Joodse Huizen: onderduik­ba­by Peter overleefde de oorlog in Nijmegen

30 april NIJMEGEN - Toen Peter Sancroos in 1943 werd geboren, huilde zijn moeder. Als Joodse wist ze dat haar kind in groot gevaar was. Maar baby Peter werd gered, door een Nijmeegse familie. Het verhaal is komende week onderdeel van Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet, het programma van sprekende herdenkingen waar Nijmegen dit jaar voor het eerst aan meedoet.