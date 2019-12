Bewoners ‘hoefden die onzin niet’, toch komt kerstverlichting er in Nijmeegs centrum

Elektri­sche fiets klapt op openslaan­de autodeur in Van Welderen­straat, fietser raakt gewond

13:42 NIJMEGEN - Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt nadat hij met zijn elektrische fiets op een openslaande autodeur klapte in de Van Welderenstraat in Nijmegen. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.