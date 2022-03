Bewoners in centrum Nijmegen ’s nachts opgeschrikt door brand: ‘Via de megafoon riepen ze dat we naar buiten moesten gaan’

De brand ontstond waarschijnlijk in de meterkast van het winkelpand onder de appartementen. In het pand zit een marketingbedrijf, Direct Result.



Of en wanneer het kantoortje hier weer opengaat, is niet bekend; het vuur is niet overgeslagen naar andere winkelpanden of naar de appartementen erboven, maar het kantoor is flink beschadigd. Er raakte niemand bij de brand gewond.



,,We kregen gisternacht allemaal een appje van onze baas, dat het kantoor in brand stond”, vertelt een medewerker van het bedrijf die toevallig langs komt om te kijken naar de schade.



,,Kijk! Wat een geluk! Mijn tas met m'n laptop staat er gelukkig nog. Nou ja, daar zal ik voorlopig wel niet bij kunnen”, verzucht hij. Hij drukt z'n gezicht tegen de ramen in de hoop iets te kunnen zien van de brand. Naar binnen kan 'ie niet; het pand is afgesloten.