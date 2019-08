Bewoners in Nijmegen krijgen talloze rare brieven van Ziggo: fraude of pesterij?

Nijmeegs stel zwaarge­wond bij quad-ongeval in Kroatië: do­neer-ac­tie voor ziekenhuis­kos­ten

2 augustus NIJMEGEN / SPLIT - Wat begint als een droomvakantie in Kroatië eindigt voor Aafke Veenstra en John Janssen uit Nijmegen in een nachtmerrie. Bij een verkeersongeval raken beiden zwaargewond. Tot overmaat van ramp is zij niet verzekerd. Vanuit Nijmegen is een doneer-actie gestart om de slachtoffers te helpen met het betalen van hun zorgkosten van 65.000 euro