Bewoners kondigen groot protest aan voor vervuilende asfaltfabriek: ‘We wonen niet in een open laboratorium’

Via sociale media, pamflets en posters worden bewoners aangespoord woensdagavond met waxinelichtjes en kaarshouders naar de omstreden asfaltfabriek te komen. ,,Die kaarsjes steken we ter plekke aan”, zegt mede-organisator Roel van Tiel, van dorpsbelang Hees. Het is een symbolische actie. ,,We hopen dat de gemeente alsnog het licht ziet en overgaat tot sluiting.”

Het verzet tegen APN en eigenaar Dura Vermeer is de afgelopen weken fors gegroeid, nadat eerder deze zomer uitlekte dat de toegestane norm van giftige stoffen fors wordt overschreden. In wijken als Hees en Neerbosch-Oost is de asfaltcentrale inmiddels het gesprek van de dag en ook in Weurt, aan de andere kant van het Maas-Waalkanaal, beginnen steeds meer inwoners zich te roeren, ziet Van Tiel. ,,We mikken daarom op een forse opkomst van bewoners uit zowel Nijmegen als Weurt. Het gaat om woonwijken. Het is hier niet een groot, open laboratorium.”