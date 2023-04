Bewoners krijgen gelijk over vieze asfaltfabriek APN, maar de vlag hangt niet uit: ‘Vertrouwen is weg’

Kelsey en Eline zijn de enige studenten master Nederland-Duits­land-Stu­dies: ‘Les in het kantoor van de docent: voor ons groot genoeg!’

De visitatie van de masteropleiding Nederland-Duitsland-Studies aan de Radboud Universiteit is lovend. Alumni vinden snel een baan bij de overheid, in de politiek of in de internationale marketing. Toch telt de opleiding dit jaar slechts twee studenten.