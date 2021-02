Bewoners moeten elders slapen na brand in studentenhuis in centrum Nijmegen: ‘Onze gang stond vol rook’

De brand in het pand aan de Lange Hezelstraat is ontstaan in een studentenkamer, daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, ook een ambulance en politie zijn ter plaatse.



Ook het naastgelegen pand is ontruimd vanwege de rook. Niemand raakte gewond, meldt een woordvoerder van de brandweer.



Zes bewoners brachten zich via het dak aan de achterkant van het gebouw in veiligheid. Een uit de woning gehaalde kat, die rook ingeademd heeft, kreeg door de dierenambulance zuurstof toegediend en is inmiddels weer in orde.



De Lange Hezelstraat is de oudste winkelstraat van Nederland met historische panden.