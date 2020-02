Bewoners nachtopvang De Hulsen vijf dagen zonder warm water: ‘We wachten op nieuwbouw’

NIJMEGEN - Tientallen bewoners van nachtopvang IrisZorg De Hulsen in Nijmegen hebben in de afgelopen week vijf dagen zonder warm water gezeten. De oorzaak was een lek in het sterk verouderde gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg.

Bewoners klagen over de lange tijd die het duurde voor het probleem werd opgelost. ,,Iedere dag werd gezegd dat het probleem de volgende dag zou zijn verholpen, maar dat gebeurde niet. Het werd steeds uitgesteld”, zegt een van hen die uit angst voor sancties voor praten met de pers niet met naam genoemd wil worden.

Leefbaar

Regiomanager Ingrid Hendriks van IrisZorg vindt dat het ‘ontzettend vervelend’ is dat het water is uitgevallen en wijt het probleem aan de staat van het pand. ,,We doen ons best om het pand leefbaar en veilig te houden, maar dit is niet een voorziening waarin je graag zorg verleent.”

In De Hulsen wonen daklozen die meestal met meerdere problematieken kampen, zoals verslaving, psychische ziektes of lichamelijke problemen. Het pand dateert uit 1969 en is sterk verouderd. Niet alleen leven de bewoners op kleine kamers zonder eigen sanitair of keuken, het pand vertoont ook veel mankementen.

Er waren in de afgelopen maanden bijvoorbeeld problemen met een leiding waardoor er drek uit het riool de gang op stroomde en onlangs werd er een dode muis in het pand gevonden. Bewoners zeggen dat wc's vaak verstopt zitten. Hendriks: ,,Er is geregeld wel iets waar we op in moeten springen.”

Nieuwbouw