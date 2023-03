Bewoners nieuw Nijmeegs appartementencomplex boos omdat ze geen parkeervergunning kunnen krijgen: ‘Die was ons beloofd’

Bijzondere zitting over rode kaart NEC-verdediger Sandler in Zeist: ‘Ik heb me gestoord aan die uitspraken’

NEC is in afwachting van een mogelijke schorsing voor Philippe Sandler. De aanklager betaald voetbal van de KNVB pleitte er in een bijzondere zitting voor dat de verdediger van de Nijmeegse club voor één wedstrijd wordt uitgesloten. Een samenvatting.