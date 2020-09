Bewoners overleden na coronauitbraak bij verpleeghuis Berg en Dal, ook besmettingen in andere zorghuizen

Op slot

Bij eerdere uitbraken gingen verpleeghuizen voor bezoekers op slot. Dat is nu niet het geval, ook niet de afdeling waar alle bewoners corona hebben. ,,We gaan uiterst zorgvuldig te werk. Alle bezoekers worden bij binnenkomst begeleid bij het aantrekken van beschermende kleding en krijgen uitleg over wat wel en niet mag. Dit is hoe we het met de cliëntenraad hebben afgestemd. Waar het kan, geven we maatwerk om de bezoeken door te kunnen laten gaan. Dat is wat we geleerd hebben van het voorjaar: de deuren op slot voor bezoek achten we niet meer wenselijk.”