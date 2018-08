Bewoners van De Notenbalk in Nijmegen zijn het zat: 'Overlast jongere bewoners is te erg'

Toen Gerard Zweers (72) en zijn vrouw zeven jaar geleden hun koopwoning in de Wolfskuil wilden inruilen voor iets kleiners, was de keuze snel gemaakt. Seniorenflat De Notenbalk voldeed aan al hun wensen.

,,Het is gelijkvloers, knus en heeft een fijne binnentuin. Neerbosch-Oost heeft misschien niet de beste reputatie in Nijmegen, maar dit is een prima hoekje in de wijk. Als mijn dochter hier komt, zegt ze altijd dat het op Center Parcs lijkt.''