Bewoners vrezen overlast van nieuw poppodium: ‘Merleyn komt in een klankkast’

Column Qader Shafiq Het Canisius College was het fundament van een nieuw leven, met hoop en ambities

9:50 De Nederlandse taal verrast mij nog steeds. Laatst kwam ik in een artikel het woord dwepen tegen. Dwepen bracht mij naar Dikke Van Dale en daardoor kwam ik in een van de mooiste Nijmeegse gebouwen; het oude Canisius College. Dit gebouw heeft een belangrijke rol gespeeld bij mijn aarding in Nederland.