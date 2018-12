Bewoners woonboten Maas-Waalkanaal vrezen ‘geheim besluit’ over afkoopsom

Individueel gesprek

,,En nog steeds tasten we in het duister om wat voor bedragen het gaat", zegt Erma Pestman, die optreedt als woordvoerster van de woonbootbewoners. ,,Begin volgend jaar worden alle bewoners uitgenodigd voor een individueel gesprek, waarbij per woonboot de vergoeding bekend wordt gemaakt."

Het zit Pestman dwars dat achter gesloten deuren al besloten is over de toekomst van die bewoners en zijzelf vooralsnog in het ongewisse blijven. ,,Het is het zesde jaar op rij dat we de feestdagen in spanning moeten doorbrengen. Het is voor ons afwachten, we kunnen niets. Ik verwacht op het vroegst medio januari bericht."