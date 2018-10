Bezoekers gillen en krijsen bij ‘engste spookhuis van de Benelux’ in Nijmegen

Duizenden bezoekers voor Ik, Maria van Gelre: ‘Start waar we op hoopten’

19:13 NIJMEGEN - Museum Het Valkhof heeft de eerste vijf dagen zo'n 3.000 bezoekers gehad die kwamen voor de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. ,,Dit is de start waar we op hoopten”, zegt een woordvoerster. ,,Per dag loopt het aantal bezoekers op.’’