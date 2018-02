Burgemeester weer aan tafel met politie over aanpak overvallen

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls zit vandaag opnieuw aan de tafel met de politie voor een overleg over de vele overvallen in de afgelopen twee maanden in Nijmegen.

Zaterdagavond werd een koerier van Domino's Pizza uit Hatert op een parkeerterrein bij een flat aan de Cort van der Lindenstraat in het hart van de wijk door twee mannen overvallen.

Daarbij werd gedreigd met een wapen. De pizzakoerier raakte niet gewond, maar is wel flink geschrokken, aldus de politie.

Niet voor het eerst

De eigenaar van Domimo's die eerder ook aan de Groenestraat een pizzazaak had, wilde dit weekeinde niet op de gebeurtenissen reageren. Het is niet voor het eerst dat deze pizza-eigenaar met overvallers te maken heeft. Zijn oude zaak aan de Groenestraat werd in elf jaar tijd vier maal overvallen. Nu is dus een van zijn koeriers op straat bedreigd. De politierecherche wil voorlopig niets zeggen over de buit van deze overval.

Met de straatroof van zondagavond komt het aantal overvallen in Nijmegen in de laatste twee maanden op elf. Opvallend is dat deze overvallen vrijwel allemaal grofweg tussen de rand van Hatert en de Groenestraat hebben plaatsgevonden. Burgemeester Bruls is duidelijk bezorgd over dit grote aantal. Hij snapt ook dat burgers ongerust zijn. Hij benadrukt dat de politie er bovenop zit. ,,Het onderzoek heeft hoge prioriteit.’’

Opsporingsprogramma

Afgelopen week nog werd via Bureau GLD, het opsporingsprogramma van politie en Omroep Gelderland, aandacht besteed aan enkele recente overvallen in Nijmegen. Daarbij werden ook beelden van daders getoond. De politie kon dit weekeinde niet melden of dit al bruikbare tips heeft opgeleverd.

Ook nu hoopt de politie weer op tips van getuigen. De overval vond rond 21.45 uur plaats. De pizzakoerier schat de overvallers rond de 20 jaar, beiden droegen donkere kleding. Na de overval rende het tweetal weg in de richting van de Hatertseweg.

Preventie