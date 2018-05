Bezorgde Danijela bracht op hoofd gevallen kat Kees terug naar baasje

Volhardend

De politie was eerst niet van plan iets met de melding te doen. 'We hebben wel belangrijkere dingen aan ons hoofd', dachten ze. ,,Maar ze was behoorlijk volhardend en bleef er maar op aandringen dat we mee gingen kijken’’, zegt de hoofdagent van de politie Nijmegen-Noord.



Niet veel later raakten Kovacevic en de agenten in gesprek met een jongeman, die eerder op de avond een kat op zijn hoofd had gekregen. Het bleek om hetzelfde diertje te gaan. Kovacevic ging op zoek naar de eigenaar en besloot aan te gaan bellen bij appartementen in de buurt. ,,Op die manier vond ik de eigenaresse. Ze was al aan het zoeken en was heel opgelucht dat haar katje weer thuis was. Kees was zijn naam. Hij was opeens van de vensterbank gevallen. Gelukkig heeft 'ie er niks aan overgehouden.’’