Bezorgde zwangere vrouwen laten zich massaal inenten: tekort aan vaccins

Sommige apotheken, gezondheidsdiensten en ziekenhuizen zaten tot nu zonder vaccins. Ook in deze regio kunnen sommige apotheken het vaccin tot nu niet leveren.



De vier GGD’s in het verspreidingsgebied van de Gelderlander hebben nog wel voldoende voorraad om zwangere vrouwen in te enten. Elders in het land is dat anders. De GGD in Amsterdam moet zwangere vrouwen bijvoorbeeld laten wachten op een inenting tot er eind juni weer voldoende vaccins beschikbaar zijn.



Sinds 2015 wordt zwangere vrouwen aangeraden om zich te laten inenten tegen kinkhoest. Ze beschermen daardoor hun baby in de eerste maanden na de geboorte tegen de gevaarlijke luchtweginfectie.