Bezwaar maken tegen je flink verhoogde huizenbelasting? Soms is het lucratief

Gemeenten taxeren de waarde van woningen op basis van recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Nu de huizenprijzen de laatste jaren stijgen, stijgen ook de taxatiewaardes. Volgens de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de gemeenten, is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen dit jaar met 7,3 procent gestegen.

Op basis van die waarde worden onder meer de WOZ-belasting en de waterschapslasten bepaald. Het is voor veel mensen reden om de waarde aan te vechten: hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belasting je betaalt, immers. In onze regio betaal je in Nijmegen het meeste ozb: gemiddeld zo'n 270 euro per inwoner. In een gemeente als Ede is dat niet eens de helft.