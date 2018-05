Biefstukkenrestaurant Loetje Nijmegen krijgt 90 vacatures maar lastig ingevuld

NIJMEGEN - Restaurant Loetje dat een vestiging opent in Nijmegen, biedt werk aan zo'n negentig mensen. Meer dan de helft van de arbeidsplaatsen zijn vaste banen. Maar het is nog een hele toer om alle vacatures voor koks en bedienend personeel ingevuld te krijgen.

,,Het is best lastig om goed personeel te vinden’’, zegt een woordvoerster. Het Amsterdamse biefstukkenrestaurant trekt alle registers op. Op de gevel van het nieuwe restaurant aan de Handelskade hangt al dagenlang een spandoek 'Wij zoeken collega's!', Loetje adverteert in huis-aan-huisbladen, gaat flyeren in de stad en er komen nog grote reclameborden langs de invalswegen. Het gaat allemaal wel lukken, maar: 'We moeten wel even aan de bak', zoals een woordvoerster het zegt.

De Nijmeegse vestiging van het Amsterdamse biefstukkenrestaurant dat Loetje is, gaat eind juni, begin juli open. Het restaurant biedt 151 zitplaatsen binnen; het terras aan het water telt evenveel stoelen. Loetje kiest voor vestigingen op 'toplocaties in karakteristieke panden' en met parkeerplaatsen in de buurt. 'Nijmegen' is de vijftiende vestiging van de restaurantketen. Loetje zit nu nog voornamelijk in de Randstad.

Tweede restaurant aan Handelskade

Loetje is het tweede restaurant dat zich vestigt aan de nieuwe Handelskade, pal aan de rand van het Nijmeegse stadscentrum. De uitbaters van Bistrobar Berlin aan de Daalseweg openen na de zomer, in september of oktober, hun tweede horecazaak op de begane grond van het beeldbepalende gebouw de Lunet, pal aan de Waal. Liever waren de uitbaters in de zomer opengegaan, maar er zijn technische zaken die eerst opgelost moeten worden. Het nieuwe restaurant, dat een 'Aziatische look en feel' krijgt, heeft 120 zitplaatsen.

In dit deel van de stad komt nóg meer horeca. Bagels & Beans komt waarschijnlijk terug, nu in een hoekpand onderaan de Lange Hezelstraat. De contracten moeten nog getekend worden en vervolgens gaan bouwvakkers aan de slag, maar het plan is om de nieuwe horecazaak na de zomer te open. In het huidige pand zit nu een kapper die een naar een pand verderop verhuist.