Bierfestival Mout gaat tóch door, alleen zittend

Per tijdsslot kan Mout zo’n 750 mensen kwijt. ,,Voorheen waren hier 1500 tot 1750 bezoekers tegelijk. Nu is alles wat ruimer opgezet. De tickets gaan al hard; we verwachten dat we voor aanvang van het festival uitverkocht raken. Mensen hebben duidelijk weer zin in een evenement.”



Met de gemeente is intensief overleg gevoerd om de Covid-richtlijnen zo goed mogelijk uit te voeren. ,,Consequentie is onder meer dat er dit keer geen live-muziek is; daar kregen we geen toestemming voor. Als alternatief draait de Platenbus muziek in allerlei genres.”



Estland, Rusland, Denemarken

Tijdens Mout zijn speciaalbieren te proeven van vijftien brouwerijen, waaronder Põhjala Brewery (Estland), Bakunin Brewery (Rusland) en To Øl Brewery (Denemarken). Uit Nederland komen onder meer Moersleutel en Hooglander, Nijmegen is in elk geval vertegenwoordigd met Nevel en Mannenpap. ,,Wie het verhaal van de brouwerijen wil horen, kan helaas niet meer langs de kraampjes. Maar we vragen de brouwerijen wel presentaties te houden voor de microfoon. Ook geven ze in de programmakrant een toelichting op hun bieren.”



Vorig jaar was Mout een rondreizend festival van telkens één weekend, in Nijmegen, Arnhem, Tilburg en Enschede. ,,De bedoeling was om dit jaar naar zes steden te gaan maar door corona viel alles stil en leek er helemaal niets te kunnen. Nu we het festival alsnog in Nijmegen mogen houden, hebben we ervoor gekozen hier twee weekenden te doen. Andere steden komen hopelijk volgend jaar weer.”