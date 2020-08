Bierfiets door Nijmegen zorgt voor verbazing en woede: ‘Dit is de gemeente van Überveiligheidsman Bruls’

Kilometers nieuwe leidingen, om rampen te voorkomen

18 augustus NIJMEGEN - Symbolisch de schop in de grond, voordat de graafmachines in actie komen. Liander en Vitens gaven daarmee vanochtend in Nijmegen het startschot van een omvangrijke vernieuwing van de water- en gasleidingen. Zodat gas en water probleemloos bij de huizen kunnen blijven komen, iets wat minder vanzelfsprekend is dan velen denken.