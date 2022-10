Bierkrattenhaak uit Nijmegen en vijf andere bedrijven in Innovatie top 100

Thomas Olde Heuvelt, thriller­schrij­ver én fervent spelletjes­spe­ler: ‘Geniet evenveel van Risk als van een spelshow’

MOOK/ NIJMEGEN - Thrillerschrijver Thomas Olde Heuvelt (39) is dol op mysteries. En nee, niet alleen in boeken. Ook op raadsels in spelletjes. Niet gek dus dat hij meedoet aan de nieuwe spelshow The Genius. „Bij elk spel word je weer een beetje kind, dat vind ik leuk.”

3 oktober