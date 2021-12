Bij ongeluk met vuilniswagen omgekomen fietsster is 20-jarige studente uit Nijmegen

Het ongeval vond gisteren om 12.25 uur plaats op de T-splitsing van de St. Annastraat met de Slotemaker de Bruïneweg. De vuilniswagen is vanuit de Slotemaker de Bruïneweg rechtsaf geslagen en raakte de vrouw. Waar de vrouw fietste op het moment dat zo vreselijk misging, wordt onderzocht.



De politie kon de identiteit van het slachtoffer donderdagavond nog niet vrijgeven. ,,We weten voor 99 procent zeker om wie het gaat”, zei een woordvoerder toen. ,,Maar we zijn nog bezig contact te leggen met nabestaanden elders in Europa. Pas als dat is gelukt, kunnen we hierover communiceren.”



Inmiddels is er contact gelegd met de nabestaanden. De politie kan niet bevestigen of het om een buitenlandse studente gaat.



Chauffeur niet langer vast

Over de toedracht van het ongeval kan de politie op dit moment geen duidelijkheid verschaffen. De chauffeur, die direct na het ongeval is aangehouden voor verder onderzoek, is aan het begin van donderdagavond heengezonden.