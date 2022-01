Bij piepjonge kinderen is adhd of autisme al te ontdekken: ‘Bij snelle behandeling wordt het leefbaarder’

Baby’s die niet reageren op hun naam of nauwelijks oogcontact maken, peuters die zich niet goed kunnen concentreren op een spel of urenlang naar een zonnestraal staren. Het kunnen voortekenen zijn van de gedragsstoornissen adhd en autisme, blijkt uit onderzoek van het Baby & Child Research Center - onderdeel van het Donders Instituut Nijmegen.



De kennis hierover staat nog in de kinderschoenen. Om er meer over te ontdekken, is het instituut momenteel bezig met twee onderzoeken naar adhd en autisme bij jonge kinderen. ,,Want als we hier meer over weten, kunnen we ook de behandelingen voor adhd en autisme verbeteren’’, verklaart hoofdonderzoeker Jan Buitelaar.