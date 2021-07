BIJ1 doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen, ook voor Volt ‘alle seinen op groen’

Dat BIJ1 mee wil doen in de twee Gelderse steden mag geen verrassing heten. Al langer hintte de partij, die op dit moment vooral in de Randstad actief is, op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de twee grootste steden van Gelderland. Op sociale media laat BIJ1 nu weten dat het ‘tijd is voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid in die gemeentes.’