Bijna 170.000 handtekeningen voor Tweede Kamer: ‘Jacob en Tina mogen blijven, nu de anderen nog!’

Dode in Nijmeegse Gildekamp is 62-jarige bewoner: verdachten zijn man (20) en vrouw (21) uit Nijmegen

28 mei NIJMEGEN - De man die donderdagochtend dood is aangetroffen in een woning aan de 30e straat in de Gildekamp in Nijmegen is de 62-jarige bewoner van dat huis. De twee verdachten die zichzelf dezelfde dag nog hebben aangegeven zijn een 20-jarige man en een 21-jarige vrouw, beiden uit Nijmegen. Zij blijven vastzitten.