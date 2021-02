Bijna 700 dwangopnames in deze regio: Ede door opvallende toename op het niveau van Nijmegen

INFOGRAPHICNIJMEGEN - Burgemeesters geven vaker toestemming om iemand gedwongen te laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. In 2019 tekenden in deze regio de burgemeesters 679 keer een zogenoemde inbewaringstelling (IBS).

Een stijging van zo’n 8 procent ten opzichte van drie jaar geleden, toen waren het er 620. Dit blijkt uit data die De Gelderlander heeft opgevraagd bij de gemeenten in het verspreidingsgebied van de krant. Ook landelijk neemt het aantal dwangopnames toe.



Hiervoor bestaat geen eenduidige verklaring. Deskundigen menen dat meer mensen door het ijs zakken in ‘een samenleving onder druk’. Een andere verklaring is dat de samenleving intoleranter is geworden voor verwarde mensen. In Nederland mogen mensen worden gedwongen tot opname of zorg als ze een psychische stoornis hebben en een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

Opvallend is de toename in Ede: van 78 dwangopnames in 2016 naar 124 in 2019. Daarmee komt Ede in de buurt van het aantal dwangopnames in dezelfde periode in Nijmegen. In Nijmegen is, tegen de trend in, sprake van een lichte daling (van 146 naar 135).

Voor de gemeente Ede is het gissen naar de oorzaak. Een woordvoerder wijst erop dat de burgemeester ook tekent voor dwangopnames van niet-inwoners. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een verward persoon in Ede in de politiecel of bij een crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) belandt.

Gevaar voor zichzelf

,,Mogelijk komt het door de centrale ligging van de gemeente Ede in Nederland en de goede bereikbaarheid via snelweg en spoor”, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Ede heeft ook een ziekenhuis en een grote dependance van Pro Persona.”

De burgemeester moet voor een dwangopname toestemming geven en baseert zich daarbij op de verklaring van een psychiater. Intussen is de wet veranderd. Sinds 2020 geven burgemeesters alleen nog een IBS af voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. In alle andere gevallen heet het een ‘crisismaatregel’.

Een crisismaatregel kán leiden tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook tot gedwongen behandeling thuis, toezicht, een verplichting om medicijnen in te nemen, of beperking van de bewegingsvrijheid.

In Arnhem tekende de burgemeester vorig jaar 128 keer voor een crisismaatregel, exact evenveel als zijn collega in Nijmegen. In Ede gaf de burgemeester 117 keer toestemming voor een crisismaatregel.