Bijna duizend besmettingen in week tijd in regio, kijk op deze kaart hoe het zit in jouw gemeente

coronavirusNIJMEGEN - De opmars van het coronavirus is goed te voelen in de Gelderlander-regio. In grote delen van Gelderland, Noord-Oost-Brabant, Noord-Limburg en de Utrechtse Heuvelrug werden in totaal 955 besmettingen gemeld.

Vooral in Nijmegen blijft het virus zeer actief. In een week tijd kwamen er 272 besmettingen bij. Eerder vandaag werd al bekend dat de besmettingen in Nijmegen al lang niet meer alleen bij studenten plaatsvinden. Ook steeds meer ouderen raken besmet.



Ook in Arnhem (91), Ede (73) en Wageningen (37) waren veel besmettingen. Voor het eerst kleurt ook Wijchen roder op de kaarten van het RIVM. 37 inwoners van die gemeente zijn in de afgelopen week positief getest. In de Achterhoek en Rivierenland blijven de cijfers laag. Ook relatief (het RIVM reken met positieve gevallen per 100.000 inwoners) komen daar weinig besmettingen voor.

Flinke groei aantal positieve testen

Met 955 besmettingen is het virus nog altijd flink aan het groeien in de regio. Vorige week waren er 622 positieve testen gemeld, een week daarvoor waren het er nog 329.



Net als vorige week zijn er 9 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om inwoners van Nijmegen (3) Berg en dal (2), Zevenaar (1), Tiel (1), Lingewaard (1) en Culemborg (1). Voor de tweede week op rij overleed er niemand in deze regio aan het coronavirus, getuige de cijfers van het RIVM.

Rozendaal houdt stand tegen het virus

Opmerkelijk blijft dat één gemeente nog altijd vrij is van besmettingen. Rozendaal, hoe klein ook, weet het virus al maandenlang buiten de deur te houden. In het kasteeldorp is in de afgelopen 3 maanden geen enkele besmetting gemeld. In heel het jaar werden er maar 3 inwoners van de gemeente positief getest.

152 Nederlanders deze week in ziekenhuis vanwege coronavirus

De flinke stijging in de regio is landelijk geen uitzondering. In heel Nederland werden in een week tijd 13.471 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.



Vorige week meldde dat instituut nog 8265 gevallen. Landelijk steeg ook het aantal ziekenhuisopnames flink. 152 mensen moesten worden opgenomen.



Duidelijk is dat de besmettingsgraad flink stijgt. Van de mensen die getest worden is inmiddels meer dan 6 procent positief, tot enkele weken terug lag dat nog rond de 1 procent.

