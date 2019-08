Bijna kwart meer wild aangereden dan vorig jaar, mogelijk door droogte

Uit cijfers van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland blijkt dat er elke maand gemiddeld bijna 500 reeën, zwijnen, dassen en ander wild worden aangereden, terwijl dat getal vorig jaar net iets boven de 400 lag. Die cijfers zijn gebaseerd op meldingen uit Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en delen van Noord-Holland. Het werkelijke aantal aanrijdingen ligt waarschijnlijk vele malen hoger, ook omdat veel aanrijdingen met wild helemaal niet gemeld worden.

Hoe groot de stijging van het aantal doodgereden dieren is, bewijzen ook cijfers over de nieuwe N18 in de Achterhoek. Werden daar in heel 2018 10 reeën doodgereden, in de eerste helft van dit jaar zijn dat er al zestien. De gemeente Berkelland onderzoekt wat hier de oorzaak van is.

Niet meer wild

Geopperd is dat wild wordt aangetrokken door de steeds natuurlijker wordende bermen, maar naar de precieze reden voor de toename van het aantal wildaanrijdingen is het gissen. Boswachter Ellen Luijks, werkzaam in de bossen rond Nijmegen, verbaast zich over de cijfers.

,,Uit wildtellingen blijkt dat er niet meer wild is dan anders.” Ook natuurorganisatie ARK Natuurontwikkeling stelt verrast te zijn over de toename. ,,Wat we wel weten is dat de belangrijkste doodsoorzaak bij otters een aanrijding is. Daardoor is de otter in de Gelderse Poort nog maar mondjesmaat aanwezig, terwijl het dier het eigenlijk in de natuur heel goed doet”, aldus woordvoerder Chris-Jan van der Heijden.

Op zoek naar water

Beiden denken dat de langere periodes van droogte misschien iets te maken heeft met de toename van het aantal doodgereden dieren. Luijks: ,,Dieren moeten daarom meer op zoek naar water.” Van der Heijden denkt ook dat een toename van het verkeer er iets mee te maken kan hebben. ,,Maar verder hebben we er geen verklaring voor.”

Wie een dier aanrijdt, is verplicht dat te melden bij de politie. Die kan dan een faunabeheerder inschakelen om het dier uit zijn lijden te verlossen dan wel het kadaver op te ruimen. Bij stichting ARK loopt wel een proef om de kadavers juist níet op te ruimen, maar in natuurgebieden te leggen.

Van der Heijden: ,,We weten uit onderzoek dat zo'n kadaver belangrijk is voor de natuurlijke kringloop.” Niet alleen is een kadaver voedsel voor allerhande dieren. ,,Op de Veluwe zit er te weinig kalk in de grond. Door zo'n kadaver te laten liggen, breng je weer kalk in bodem.”