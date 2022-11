Bijna negenduizend inschrijvingen minder: waar zijn toch al die Zevenheuvelenlopers gebleven na corona?

Meijer hoopt na klinkende zege op verster­king voor NEC: ‘We missen diepgang en een doelpunten­ma­ker’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer is verheugd met de klinkende 6-1-zege op RKC Waalwijk, maar benadrukt dat de problemen in de selectie nog niet zijn verholpen. De Doetinchemmer hoopt in de winterstop op versterking.

13 november