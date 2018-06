Het incident vond vrijdagmiddag plaats in de Jonagoldstraat, in de Nijmeegse wijk Oosterhout. De hond beet het kind in een reflex vier keer achter elkaar. Het jonge slachtoffer moest naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Hij had verwondingen in het gezicht en op zijn hoofd. Even werd gevreesd dat de peuter blind zou zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn.



,,Maar hij heeft altijd nog veel pijn, slaapt slecht en moet veel huilen’’, vertelt de moeder. ,,We zijn nu voortdurend in het ziekenhuis met hem, lopen van afspraak naar afspraak. Het is maar afwachten hoe alles herstelt.’’