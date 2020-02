‘Bijzondere transformatie’ Estel beloond met Architectuurprijs

Duurzaamheidsprijs: ‘Holistische aanpak’

Vooral de holistische aanpak van het project CPO De Getijden spreekt de jury aan. In het bijzonder in een sociale stad als Nijmegen is dit plan voor een doelgroep die vrij divers is en waarin veel mensen met elkaar samenwonen, heel passend. Het betreft hier een langdurig proces dat hier en daar anders liep dan verwacht en waarbij betrokkenen zich flexibel en geduldig opstelden en de essentie in het hoog bleven houden. De veelzijdigheid waarin het begrip duurzaamheid in het project is verwerkt, van concept tot detail, verdient alle lof. Het is een voorbeeld voor het denken over de ecologische stad.



Ook op de shortlist: museum De Bastei en het Framycomplex aan de Bottelstraat in de Benedenstad, dat plaats biedt aan veertig woningen en twee bedrijfsruimtes.