Binnenkijken bij Laurien in een oud klooster: 'Eng is het gelukkig nooit'

Volledig scherm Laurien Rozeboom. © indebuurt Nijmegen.

“Ik moet van ver komen”, zegt Laurien lachend als ze na een aantal minuten de voordeur opendoet. Haar woonruimte is achter in het pand op de hoogste etage gelegen. In de enorme gangen op weg naar haar kamer hangen oude foto’s van het klooster en de gebouwen ernaast, die onder andere dienden als basisschool.

Volledig scherm Het Klooster aan de Dobbelmannweg. © indebuurt Nijmegen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Er wonen zo’n 36 mensen in het pand. Sommigen in kleine woongroepen, zoals Laurien, anderen in een zelfstandige studio of klein appartement. “De bewoners zijn heel divers. Van mensen van mijn leeftijd, tot ouderen en gezinnen met kinderen.”

“Doordat het klooster een woonvereniging is, zijn we samen verantwoordelijk voor het pand. We schilderen de muren, isoleren het huis beter door dubbelglas te realiseren en vergaderen maandelijks met alle bewoners. Er zijn bijvoorbeeld commissies voor de financiën, voor de klusjes en voor de archieven. Omdat we met zijn allen voor het huis ‘zorgen’, is de huur relatief laag.”

Volledig scherm De kamer van Laurien. © indebuurt Nijmegen.

Gezelligheid en rust

De Nijmeegse woont sinds april vorig jaar in haar stulpje in de nok van het gebouw. “Ik was op zoek naar de gezelligheid van huisgenoten, maar wilde wel de rust die je in een studentenhuis niet zo makkelijk vindt. Mijn zusje woont ook in een woongroep en ik was er al lange tijd in geïnteresseerd.”

“Hoewel het eigenlijk een kamer is en ik mijn voorzieningen deel met twee andere bewoners, voelt de ruimte meer als een appartement. Ik kan makkelijk al mijn meubels kwijt en het slaapgedeelte zit een beetje verstopt. Daar hang ik binnenkort misschien nog een gordijntje voor.”

De vogelstoel

De kamer is gevuld met warme kleuren, vintage details en een grote gele fauteuil als middelpunt van de belangstelling. “Die scoorde ik ooit voor een prikkie bij Het Goed, ik noem ‘m de vogelstoel. Ik heb vaak gedacht om de stoel weg te doen, maar hij zit zo lekker en hoort gewoon bij mij.”

Dozen vol boeken

“Ik houd sowieso van tweedehands parels. Veel van mijn spullen komen van Marktplaats of vintage winkels. De boekenkast zit al heel lang in de familie en is zoals je ziet hard nodig. Toen ik hierheen verhuisde, schrok ik van de hoeveelheid dozen met boeken die ik moest meesjouwen.”

Volledig scherm De kamer van Laurien. © indebuurt Nijmegen.

Een bar aan huis

De ramen aan weerszijden van de ruimte geven een groen uitzicht. “Daarom vind ik deze plek zo fijn. Het is dicht bij de stad en voorzieningen, maar door al mijn ramen zie ik bomen of de kerk. Alsof ik toch een beetje afgelegen woon.”

De tuin die bij het pand hoort, deelt Laurien met alle bewoners. Evenals een grote centrale ruimte met een bar en een podium. “Hier vergaderen we met z’n allen en worden feesten gegeven. Als ik jarig ben, kan ik hier in ieder geval genoeg mensen uitnodigen.”

Geen spookhuis

Ondanks de ietwat donkere gangen en de krakende trappen, vindt de Nijmeegse het nooit eng in het klooster. “Ik heb ook ooit anti-kraak in eenzelfde soort pand gewoond met maar drie andere huisgenoten. Dan is het weleens spannend als je geluiden hoort terwijl er niemand thuis is. Hier zijn altijd mensen aanwezig, dat scheelt een hoop. Ik zit voorlopig goed op mijn plek.”

Volledig scherm De gezamenlijke ruimte in het klooster. © indebuurt Nijmegen.

Jouw beurt

Wil jij laten zien hoe tof jouw woning eruitziet? Stuur een mail naar nijmegen@indebuurt.nl. Misschien woon je wel in een hip appartement in Altrade of heb je een leuke woning in het Waterkwartier. Of je in een studentenkamer of stadsvilla woont; over iedere woning is wel iets te vertellen.

