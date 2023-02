Binnenkijken bij Nijmeegse interieurs uit het verleden

indebuurt.nlVeel van ons zijn er gek op: spiense in andermans interieur. Dat doen we dan ook geregeld bij stadsgenoten in de rubriek ‘ binnenkijken bij ‘. Maar hoe zagen Nijmeegse interieurs er tientallen jaren geleden uit? Van kolenkachels in slaapkamers tot bloemenprintjes op de muur: 7 x foto’s van woningen terug in de tijd.

Slaapkamer in 1952

De slaapkamer van een woning in de Priemstraat in 1952. Helemaal rechts op de foto zie je nog een oude kolenkachel die slaapkamer verwarmde.

Volledig scherm Slaapkamer in 1952 © Regionaal Archief Nijmegen.

Kamer in 1954

In het hofje, gelegen tussen de Van den Havestraat, de Daalseweg en de Dominicanenstraat, stond in 1954 dit pand. Het werd gesloopt en gezien de staat van het pand, is dat niet gek.

Volledig scherm Een kamer in 1954 © Regionaal Archief Nijmegen.

Woonkamer in 1955

Deze foto is een aantal jaar later genomen, in 1955. De kolenkachel had hier al plaats gemaakt voor een centrale verwarming. Een typisch jarenvijftiginterieur.

Volledig scherm Woonkamer in 1955 © Regionaal Archief Nijmegen.

Keuken in 1955

Hier zie je het interieur van een woonkeuken van een huis in de Benedenstad. De foto is genomen in de jaren vijftig en dat zie je er goed in terug.

Volledig scherm Woonkeuken in 1955 © Regionaal Archief Nijmegen.

Woonkamer in 1955

Wederom een typisch interieur voor de jaren vijftig. Er is hier nog geen centrale verwarming, maar wel een gashaard. In de hoek staat een rookstoel en de eettafelstoelen lijken van skaileer.

Volledig scherm Woonkamer in 1955 © Regionaal Archief Nijmegen.

Keuken in 1977

Het Gemeentearchief was in 1977 gevestigd in de Mariënburgkapel. De keuken daar zag er zo uit, geheel in stijl met een retrotafelkleedje.

Volledig scherm De keuken van het Gemeentearchief in 1977 © Theo Hendriks | Regionaal Archief Nijmegen.

De Meiberg in 1996

Het wooncentrum De Meiberg (en de toenmalige bewoners ervan) zagen er in 1996 zo uit. Over de bank, op de vloer, op tafel: overal liggen kleedjes. En spot jij de Gelderlander?

Volledig scherm De Meiberg in 1996 © Ger Loeffen | Regionaal Archief Nijmegen.

