Bizar tafereel: eikenprocessierups verovert onderdak van natuurlijke vijand

HERNEN - Koolmeesje, pech gehad. Je woning is onbewoonbaar verklaard. Dat is de vijandige boodschap die eikenprocessierupsen massaal uitstralen in de Sluisstraat in Hernen.

Opgerukt met een gigantisch legioen hebben ze de achterkant van een vogelhuisje van zeegras in beslag genomen. Een vogelhuisje dat eigenlijk was bedoeld om een koolmees onderdak te geven. Met deze natuurlijke vijand in de buurt zouden de gevreesde eikenprocessierupsen wel een toontje lager zingen. Dat althans was de gedachte onder buurtbewoners.

Omgekeerde wereld

Manon Beijen zag het bizarre tafereel en legde het vast. ,,Bizar inderdaad, want dit is de omgekeerde wereld. In het voorjaar was de hele buurt druk met het ophangen van vogelhuisjes om het voor natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups makkelijk te maken om zich hier te vestigen. Er werden ook overal tulpen gezaaid, een lievelingsgerecht van koolmeesjes. Bij dit vogelhuisje is het doel niet bereikt, dat mag duidelijk zijn.”

Meld overlast van eikenprocessierups

Op onderstaande kaart kun je een locatie melden waar eikenprocessierupsen zitten. Alle reacties worden in de kaart verzameld. Zo kunt u ons helpen een beter zicht te krijgen waar de overlast het grootst is. Let op: het kan even duren voordat je inzending wordt toegevoegd.

Hoe werkt het?

• Vul linksboven in het balkje de locatie waar je de eikenprocessierups hebt gezien. Je kunt de exacte locatie ook op de kaart opzoeken. In- en uitzoomen werkt via de knoppen plus en min.

• Klik rechtsboven op de knop ‘+ Voeg punt toe’ en klik op de juiste locatie.

• Vul de vragen in en stuur als je dat hebt een foto mee. Deze kun je bij een van de vragen eenvoudig uploaden in de kaart.

• Is je locatie al gemeld? Dan kun je daarop stemmen.