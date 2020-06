Bladblazerterreur in Nijmegen: ‘De hark moet terug’

De buurman, daar heeft de Nijmeegse Joyce Guley meer last van dan van de groenwerkers van reinigingsdienst Dar met hun benzineblazers. Ze woont naast een café waar het terras iedere dag wordt schoongeblazen.



,,De mannen van de Dar gaan de straat in en weer uit, daar heb je niet zo veel last van. Ik heb liever dat mijn buurman ‘s ochtends het terras schoonveegt met een bezem.”



De herrie van de bladblazers is ook voor Mathilde Rood niet zo'n probleem, hoewel de Dar-medewerkers in haar straat deze donderdag met hun bladblazers toch aardig te keer gaan. ,,Maar als het beter is voor het milieu vind ik het zeker een goed idee om ze te verbieden.”



Bij de Dar zelf zeggen ze druk bezig te zijn ‘met het zoveel mogelijk verduurzamen van ons machinepark’. Maar, aldus een woordvoerder, ,,voor sommige klussen zijn de huidige elektrische apparaten helaas nog niet sterk genoeg en de batterijcapaciteit is nog beperkt, daarom zijn we nu deels nog afhankelijk van bladblazers die werken op brandstof. Ook deze worden overigens steeds stiller en zuiniger.’’