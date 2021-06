Blinden balen al jaren van chaotisch Stationsplein in Nijmegen, nu laten ze ambtenaren oversteken: ‘Ik ben de weg kwijt’

Hij zei het in een onbewaakt moment, maar zei het niet zomaar. De beleidsadviseur Openbare Ruimte van de gemeente Nijmegen was onder vakgenoten toen hij het gevoel vertaalde van ongetwijfeld iedereen die ooit voet zette op het Stationsplein in Nijmegen.



Het was op het Nationaal Stationscongres in de Vereeniging, waar een verslaggever van vakblad Spoor Pro het noteerde: ,,Bij station Nijmegen is de kans dat je doodgereden wordt door een bus het grootst.’’



Diezelfde ambtenaar staat nu, precies 501 dagen later en 628 meter verderop, op het punt de busbaan te betreden. Met één klein verschil ten opzichte van toen: hij ziet bijna niets meer. Hij draagt namelijk een soort duikbril die jonge lezers mogelijk associëren met de Minions, maar die je de verkokerde blik geeft van iemand met het Syndroom van Usher: alsof je door een rietje kijkt.