Bloemerstraat bezorgd over straatdealers

NIJMEGEN - Bewoners en winkeliers in de Bloemerstraat in het Nijmeegse stadscentrum maken zich grote zorgen over drugsdealers in hun straat. Ze vrezen verloedering van de winkelstraat. Gisteravond kwamen ze bij elkaar om te kijken wat ze ertegen kunnen doen.

Bewoners verhalen over drugsdealers 's avonds in hun straat en voor hun huis. Soms staat er wel een groep van tien straatdealers, zeggen ze. Vooral het Zes Huizenhof is berucht. Deze doorgang halverwege de Bloemerstraat leidt naar een binnenhofje van bewoners. Als ze na werk of sportavond thuiskomen, treffen ze hier dagelijks wel dealers. Het zijn vaste gezichten, weten ze. Oók van de klanten die hier hun waren afnemen. En dan is er nog de (harde) muziek 's avonds.

De bewoner die het initiatief nam voor de bijeenkomst, bleek gisteravond niet de enige die zich zorgen maakt om de ontwikkelingen in de straat. De respons was groot.

Overlastdrugsparadijs

De problemen zijn sinds een half jaar actueel. Dat heeft, denken bewoners en ondernemers, alles te maken met de aanpak van de gemeente van het 'overlastdrugsparadijs' in de omgeving Tweede Walstraat, Molenstraat en Eilbrachtstraat. Het straatdealen in dit deel van het stadscentrum was enorm toegenomen en winkeliers en ondernemers drongen eind vorig jaar bij de politiek aan om hier een eind aan te maken. Nu hangen er camera's op de hoeken van de Vlaamsegas. De groep van vijftien tot twintig straatdealers lijkt zich nu verplaatst te hebben naar de Bloemerstraat. ,,Het is een rondreizend circus’’, verzucht een ondernemer. Handhaving ontbreekt, zegt een ander.

Terwijl de Bloemerstraat net een metamorfose had ondergaan. In deze straat, een belangrijke verbindingsroute van het centraal station naar Plein 1944, heeft de gemeente veel geld en energie gestoken om lege winkels te vullen met andere, jonge ondernemers. Dat is gelukt, zo kwam er een hippe lunchzaak en yogastudio. Leegstand is er amper nog.

Ook de straat zelf kreeg een make-over voor 750.000 euro, met meer groen, meer ruimte voor voetgangers en terrassen, een 30 kilometerzone en een gigantische muurschildering om het aanzicht van de straat te verbeteren.